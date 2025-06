Il Mondiale per club è l’idea di Infantino per ridurre il dominio di Uefa e Champions Guardian

Il Mondiale per club si avvicina, promettendo spettacolo ma sollevando polemiche sui compensi che alcune squadre riceveranno rispetto ai loro paesi d’origine. La proposta di Infantino di ridurre il dominio dell’UEFA e della Champions può sembrare una mossa per equilibrare il calcio globale, ma rischia di trasformare i campionati nazionali in mere passerelle, minando la loro credibilità e valore autentico. Un equilibrio difficile da trovare, e il mondo del calcio osserva attentamente.

Il Mondiale per club si avvicina e i compensi che riceveranno alcune squadre sono lontani anni luce da quelli che riceverebbero nei loro Paesi. Per questo, il torneo rischia di far diventare una farsa i campionati nazionali. Il Mondiale per club rischia di far diventare una farsa i campionati nazionali. Jonathan Wilson sul Guardian scrive: Domenica scorsa, in Argentina il Platense ha battuto l'Huracán 1-0 vincendo il campionato. È stato il primo titolo nei 120 anni di storia del club. Il Platense è uno dei club più eccentrici dell'Argentina. Sono soprannominati i Calamai perché il loro campo originale è stato costruito su una palude e quando giocavano sul bagnato, il giornalista Zino diceva che erano "ragazzi che si muovono come calamai nel loro inchiostro".

