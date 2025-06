Il Metaverso odia le donne? Aumentano i casi di violenza sessuale e si fa poco per impedirli

Nel mondo virtuale che si espande senza barriere, le donne si trovano ancora a dover combattere contro molestie e violenze che si trasformano, sfidando norme e piattaforme impreparate. La realtà digitale del metaverso, anzichÊ diventare un luogo di innovazione, rischia di acutizzare le ingiustizie di genere se non si interviene prontamente. È ora di riflettere e agire per proteggere i diritti di tutte nel nuovo spazio che ci aspetta. Continua a leggere.

Nel metaverso le molestie contro le donne non scompaiono, si trasformano. Tra abusi virtuali, vuoti normativi e piattaforme impreparate, la violenza di genere si proietta nel futuro digitale.

Stupro denunciato da 16enne nel Metaverso, l’esperto: “Cos’è documentato in Italia e quali sono le conseguenze delle violenze virtuali” - Una settimana fa il Daily Mail ha scritto che la polizia sta indagando sulla denuncia di una minorenne per stupro ‘virtuale’.

Violenza sulle donne: ActionAid, nel Metaverso per sperimentare percorsi di uscita - nel Metaverso si è ispirato alla campagna #FreeNotFreezed, lanciata da ActionAid in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ...

Una violenza sessuale nel Metaverso può essere punita legalmente? L’analisi dell’avvocata - Con l'aumento dei programmi per la realtà virtuale stanno crescendo anche le segnalazioni per le aggressioni nel Metaverso.