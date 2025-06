Il mese di giugno dell' Area Settebello a7b è all' insegna della musica jazz danza contest per giovani band e laboratori per bambini

Giugno si accende all’area Settebello a7b di Rimini con un mese ricco di musica, danza e creatività dedicato ai giovani e alle famiglie. Dopo il successo dell’inaugurazione, il programma promette serate entusiasmanti, tra contest musicali, laboratori per bambini e performance dal vivo. Ogni giovedì sera, la scena si anima con emozionanti appuntamenti musicali in collaborazione con artisti locali e nazionali, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente per tutta la comunità.

Dopo il successo della serata di inaugurazione di domenica 1 giugno, svelato il programma dell’Area eventi Settebello a7b di Rimini (via Roma, 70) per tutto il mese di giugno, sempre ad ingresso gratuito. Il giovedì sera appuntamento con la musica dal vivo in collaborazione con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il mese di giugno dell'Area Settebello a7b è all'insegna della musica jazz, danza, contest per giovani band e laboratori per bambini

In questa notizia si parla di: mese - giugno - settebello - musica

Oroscopo del mese di Giugno 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Scopri cosa prevede Artemide - Scopri cosa riserva l'oroscopo di giugno 2025 per i dodici segni zodiacali, da Ariete a Pesci. Questo mese, Artemide ti guiderà attraverso opportunità e sfide, invitandoti a riscrivere il tuo cammino con fiducia e determinazione.

Eccoli qui i ì di giugno in programma all' Area Settebello Ci attendono belle serate estive di musica, anche in collaborazione con il Conservatorio di Cesena e Rimini . ì Partecipa alla discussione

FESTIVAL RADICI E IDENTITA' | da venerdì 6 giugno Bettola Anche quest'anno le serate nel comune di #Bettola si arricchiscono con la rassegna culturale "Festival radici e identità", a seguire le date del mese di giugno - venerdì 6 giugno, ore 21.00 in Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Il mese di giugno dell'Area Settebello a7b è all'insegna della musica jazz, danza, contest per giovani band e laboratori per bambini; Rimini. Al via gli eventi di Area Settebello a7b: giovedì sera Lindy hop night e i Black Coffee. Giugno fra jazz, danza, contest per le giovani band e laboratori per bambini; A Rimini apre la nuova Area Eventi Settebello a7b.

Rimini: Area Settebello open air. Gli appuntamenti di giugno fra jazz danza contest e laboratori - Dopo il successo della serata di inaugurazione, il 1 giugno, ecco il programma dell’Area eventi Settebello a7b di Rimini (via Roma 70) per tutto il mese.

Festa di Sesto, un mese di eventi. Musica live, cabaret e giochi: "Momenti pensati per tutte le età" - Ricco il programma: dal concerto “Misa Tango” al premio Selezione Bancarella alla partita di baskin.