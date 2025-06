Il memorandum di Ranieri già accettato per gestire il doppio ruolo | perché le norme erano un falso problema

Il memorandum di Ranieri Gi224, concepito come soluzione pratica per il doppio ruolo, dimostra come spesso le norme siano più flessibili di quanto si pensi. L’allenatore aveva predisposto un piano con la Figc, rassicurando sulla regolarità delle procedure, ma le riserve dei Friedkin hanno prevalso, sottolineando che anche le regole più complesse devono essere analizzate con attenzione e rispetto. La questione resta aperta, lasciando spazio a nuove riflessioni sul futuro del calcio manageriale.

L'allenatore aveva stilato un memorandum con la Figc: le regole federali sarebbero state rispettate perché, da consigliere, non sarebbe stato tesserato per i giallorossi. Ma le perplessità manifestate dai Friedkin sono state decisive per il no.

