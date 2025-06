Il Mattino | Missione Paixão

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo con "Missione Paixão", un mix di passione e determinazione che infiamma i cuori dei tifosi. Tra visite mediche, trattative e incroci di mercato, il club azzurro accelera verso obiettivi ambiziosi. Oggi, l’attesa è tutta per la firma di Luca Marianucci, simbolo di un’estate ricca di speranze. La strategia partenopea sta per svelarsi: le prossime mosse promettono emozioni forti, lasciando il pubblico in trepidante attesa.

"> NAPOLI – Il Napoli accelera. Tra visite mediche, incastri di mercato e dossier ancora aperti, il quartier generale azzurro è in pieno fermento. Come riporta Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, oggi è il giorno della firma del giovane difensore Luca Marianucci, acquistato dall’Empoli per 9 milioni di euro: il contratto sarà formalizzato a Castel Volturno. Ma il mercato ruota attorno ad altri nomi, molto più pesanti. Su tutti: Victor Osimhen e i suoi 75 milioni di clausola, che restano il vero ago della bilancia per dare fiato alle operazioni in entrata. Ndoye obiettivo numero uno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Missione Paixão”