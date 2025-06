Il matrimonio da favola di Iman Pahlavi nipote dello Scià di Persia e di Farah Diba

da sogno, raffinata e ricca di emozioni. Un evento che ha unito passato e presente, regalando a tutti la magia di un amore che attraversa le generazioni. Con un’atmosfera da fiaba e dettagli impeccabili, il matrimonio di Iman Pahlavi e Bradley Sherman si conferma come uno dei matrimoni più glamour dell’anno, lasciando tutti senza fiato e dimostrando che l’amore vero non conosce confini.

Un matrimonio da sogno, tra storia, romanticismo e glamour: Iman Pahlavi, nipote dell’ultimo Scià di Persia Reza Pahlavi e dell’imperatrice Farah Diba, ha detto sì a Bradley Sherman. Le nozze, celebrate nel weekend a Parigi, hanno visto come cornice una location da fiaba, tra giardini incantati e atmosfere regali. Circondati da amici, parenti e ospiti illustri, i due giovani hanno coronato la loro storia d’amore con una cerimonia indimenticabile. Gli sposi: sangue reale e amore newyorchese. Bradley e Iman Iman Pahlavi, 31 anni, è figlia del principe ereditario dell’Iran Reza Pahlavi e di Yasmine Pahlavi. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Il matrimonio da favola di Iman Pahlavi, nipote dello Scià di Persia e di Farah Diba

In questa notizia si parla di: pahlavi - matrimonio - iman - nipote

Il matrimonio da favola di Iman Pahlavi, nipote dello Scià di Persia e di Farah Diba - da sogno, immersa in un’atmosfera di eleganza senza tempo. Un evento che unisce passato e presente, romanticismo e glamour, creando un ricordo indelebile per tutti gli ospiti.

Dal 24 al 26 giugno Venezia ospiterà il matrimonio più lussuoso dell'anno e la sposa punta a stupire con i suoi look Vai su Facebook

L'abito da sposa della principessa Iman Pahlavi, nipote dello scià di Persia, è romanticismo allo stato puro; La nipote dello scià di Persia in abito da sposa: rivive il sogno di Farah Diba; Iman Pahlavi, nipote dello Scià di Persia e di Farah Diba, si è sposata: l’abito e le nozze a Parigi.

Iman Pahlavi, il matrimonio da sogno della nipote dello scià di Persia e di Farah Diba: il ricevimento a Parigi, l'abito Elie Saab - Nozze da sogno per Iman Pahlavi, nipote dell’ultimo Scià di Persia Reza Pahlavi e dell’imperatrice Farah Diba. Si legge su msn.com

Matrimonio da favola per Iman Pahlavi, nipote dell’ultimo Scià di Persia, a Parigi - Iman Pahlavi, nipote dell'ultimo Scià di Persia, ha sposato l'imprenditore americano Bradley Sherman in un matrimonio da sogno a Parigi, celebrando tradizione e modernità in un contesto magico. Lo riporta ecodelcinema.com