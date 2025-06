il mare a tavola al rockisland con 16 cuochi

Un viaggio tra sapori autentici e tradizioni marinare, dalla vivace Roseto degli Abruzzi alla suggestiva Venezia. Quattordici cuochi, undici vini di costa e un’atmosfera unica si uniscono per celebrare il meglio del mare e della terra adriatica. La serata al Rockisland promette di essere un tripudio di gusto e cultura, culminando nel primo Festival dei vini di costa. Un evento imperdibile che rende omaggio alla nostra identità…

Da Roseto degli Abruzzi a Venezia. Oltre 450 chilometri di gusto sulla costa adriatica. Un viaggio in quattro tappe, quello della prima edizione di Vengono dal Mare, fatto di pesce e vini di costa, che stasera si conclude al Rockisland. In cucina una super brigata di sedici tra cuochi, panificatori e gelatai che segna il ritorno ufficiale di Spessore. Nella serata in cui la Palata si farà anche teatro del primo Festival dei vini di costa, con protagoniste tutte le 23 cantine che hanno aderito al progetto e accompagnato il viaggio. A tutti i cuochi delle prime tappe si aggiungeranno due rappresentanti di alto livello di altri mari: Corrado Assenza del Caffè Sicilia a Noto, che si affaccia sullo Jonio, e Giuseppe Iannotti del ristorante Kresios a Telese-Benevento e di Luminist Caffè Bistrot a Napoli, sulle sponde del Tirreno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it