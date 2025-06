Il malware arriva a domicilio

Il malware arriva a domicilio sotto forma di BADBOX 2.0, una minaccia che dimostra quanto la fiducia cieca negli oggetti connessi possa essere pericolosa. Secondo l’FBI, milioni di dispositivi, dai proiettori alle cornici digitali, sono già compromessi prima di arrivare nelle nostre case. La vera questione non sono i clic sbagliati, ma la vulnerabilità nascosta in un mondo sempre più smart. È ora di riflettere sulla sicurezza dei nostri gadget quotidiani.

Si chiama BADBOX 2.0 ed è l’ennesima dimostrazione che un eccesso di fiducia nei dispositivi “intelligenti” è spesso una cattiva idea. Secondo l’FBI, milioni di device connessi alle reti domestiche, dai proiettori digitali alle cornici per foto, passando per sistemi di infotainment per auto, sarebbero già compromessi prima ancora di essere acquistati dagli utenti. Il malware presente sul dispositivo non è figlio del solito improvvido click dell’utente, ma è incorporato direttamente nel dispositivo. Il punto, quindi, non è più soltanto un certo livello di attenzione nella navigazione sul web e nella gestione dei nostri sistemi di messaggistica e comunicazione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il malware arriva a domicilio

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il malware arriva a domicilio; IN ARRIVO LA TRUFFA DEL QR CODE. ECCOME COME PROTEGGERSI; Come funzionano i trojan di Stato?.

Il malware arriva a domicilio - 0 ed è l’ennesima dimostrazione che un eccesso di fiducia nei dispositivi “intelligenti” è spesso una cattiva idea.

Un nuovo malware sta prendendo di mira i dispositivi Android e IoT - Il Federal Office of Information Security tedesco ha lanciato una nuova allerta riguardo a un malware particolarmente insidioso che sta mettendo in pericolo diversi dispositivi Android e IoT.

Mazar, attenti al virus di Android che cancella i tuoi dati. Non aprite quell’SMS! - Il modo più ovvio per evitare il malware è quello di non cliccare su link arrivati dai messaggi di qualcuno che non si conosce.