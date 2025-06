Il maestro Alexander Lonquich chiude la Stagione Artistica 2024 2025 dell’Accademia di Santa Sofia

Con un concerto di straordinaria intensità interpretativa, il maestro Alexander Lonquich ha concluso la stagione artistica 2024/2025 dell’Accademia di Santa Sofia. Un evento che ha lasciato il pubblico senza fiato, celebrando l’eccellenza musicale e la passione condivisa. Questa serata memorabile rappresenta non solo un addio, ma anche un nuovo inizio per il panorama culturale italiano, lasciando un segno indelebile nel cuore degli appassionati.

Con un concerto di straordinaria intensità interpretativa firmato dal celebre pianista e direttore d'orchestra Alexander Lonquich, si è chiusa ufficialmente la stagione artistica 20242025 dell'Accademia di Santa Sofia, guidata dalla direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo Zigante, con la consulenza scientifica di Aglaia McClintock e in collaborazione con l'Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento. " È stata una stagione densa di appuntamenti, resa possibile solo grazie alla collaborazione di amici e partner che hanno offerto un supporto concreto – ha dichiarato in apertura la direttrice artistica Marcella Parziale – un grazie sincero per averci seguito con passione e partecipazione.