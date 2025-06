Il Mac diventa teatro Viaggio nelle emozioni con Hansel e Gretel

Un'immaginaria foresta in cui perdersi insieme, per attraversare emozioni e paure, superando queste ultime e ritrovando la strada del ritorno a casa, più cresciuti e consapevoli. Una storia che racconta l'abbandono e l'inganno, e che fa entrare nel mondo adulto grazie all'intuito e all'intelligenza. Uno spettacolo teatrale che diventa un'esperienza da compiere. È quanto proporrà l'originale iniziativa che andrà in scena domenica negli spazi del Museo d'Arte Contemporanea di Lissone, ideata dagli attori di Campsirago Residenza sotto il titolo " Hansel e Gretel ", una particolare riscrittura e messa in scena della celebre fiaba dei fratelli Grimm, uno spettacolo itinerante ed esperienziale che darà vita a un percorso di teatro immersivo fatto di paesaggi sonori, voci, azioni e immagini.

