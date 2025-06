Il lusso sopravviverà alla crisi? Quello con i piedi per terra

Il lusso che resiste alle tempeste della crisi è quello radicato nella concretezza, non nei sogni irraggiungibili. Smantellare le illusioni e abbracciare la realtà diventa essenziale per navigare con successo il panorama odierno. Durante l’evento “Changemakers in Luxury Fashion”, David Fischer ha sottolineato come il futuro del settore passi dalla rilevanza culturale e dalla tangibilità. E in questo contesto, l’autentico valore risiede nella capacità di essere sì desiderabili, ma anche profondamente reali.

Bisogna smettere di vendere sogni e cominciare ad abitare la realtà. È questo, in estrema sintesi, il messaggio emerso dalla presentazione di David Fischer (CEO e founder di Highsnobiety) durante l'evento "Changemakers in Luxury Fashion" organizzato da Zalando e Camera Nazionale della Moda Italiana. Un intervento denso, analitico, che ha offerto una chiave di lettura chiarissima: il futuro del lusso è culturalmente rilevante, tangibile, reale. E ha poco a che fare con l'hype. Un futuro che non si costruisce sull'illusione dell'esclusività, ma sull'autenticità dell'esperienza. E che invita i brand a farsi meno irraggiungibili e molto più umani.

