Il libro di Chico Forti e il permesso per frequentare le aule studio

Il detenuto starebbe scrivendo la sua biografia, già avviate le pratiche per la richiesta di semilibertà. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il libro di Chico Forti e il permesso per frequentare le aule studio

Chico forti scrive un libro dal carcere di verona montorio e chiede semilibertà: i dettagli - Chico Forti ottiene permessi speciali per scrivere un libro nel carcere di Verona Montorio e presenta domanda di semilibertà, mentre la Procura indaga su minacce a Marco Travaglio, Selvaggia Lucarelli ...