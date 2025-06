Il leader No vax varesotto Francesco Tomasella condannato a 11 anni e tre mesi per stupro e violenza sessuale

Francesco Tomasella, noto leader no vax varesotto, ora si trova di fronte a una dura realtà giudiziaria: condannato a 11 anni e tre mesi per stupro e violenza sessuale. Tra le sue iniziative più discusse, la festa abusiva in pieno lockdown e una candidatura fallimentare alle elezioni comunali di Varese. La sua parabola, segnata da contestazioni e controversie, prende ora una piega inquietante, lasciando il pubblico sgomento e chiedendo giustizia.

Nel periodo del Covid si era fatto notare per la sua fiera opposizione alle restrizioni sanitarie: a marzo 2021, in pieno lockdown, aveva organizzato una festa di compleanno abusiva scoperta da Striscia la notizia. Lo stesso anno si candidò sindaco di Varese, raccogliendo solo 260 voti. Ora il leader No vax Francesco Tomasella è stato condannato a 11 anni e tre mesi di carcere in primo grado per stalking e violenza sessuale nei confronti dell’ex compagna, accusa con cui, da maggio 2024, si trova in custodia cautelare in carcere a Pavia. “ Mi dichiaro prigioniero politico “, ha urlato alla lettura della sentenza, mentre gli agenti della Polizia penitenziaria lo accompagnavano fuori in manette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il leader No vax varesotto Francesco Tomasella condannato a 11 anni e tre mesi per stupro e violenza sessuale

In questa notizia si parla di: Leader Francesco Tomasella Condannato

Di Battista dialoga con Odifreddi al Salone del libro di Torino: “I leader ai funerali di Papa Francesco? Un branco di ipocriti” - Al Salone del Libro di Torino, Alessandro Di Battista, autore di “Scomode verità”, ha dialogato con il matematico Piergiorgio Odifreddi.

Approfondimenti da altre fonti

Il leader No vax varesotto Francesco Tomasella condannato a 11 anni e tre mesi per stupro e violenza sessuale; Francesco Tomasella condannato a 11 anni e 3 mesi: Mi dichiaro prigioniero politico; Francesco Tommasella, il leader No Vax ex candidato sindaco di Varese, condannato a 11 anni e 3 mesi per stalking e violenza sessuale.

Il leader No vax varesotto Francesco Tomasella condannato a 11 anni e tre mesi per stupro e violenza sessuale - L'ex candidato sindaco giudicato colpevole dell'accusa per cui è in carcere da un anno.

Chi è l’ex candidato sindaco di Varese condannato per violenza sessuale e stalking, i legali: “Faremo ricorso” - L'ex candidato sindaco di Varese, Francesco Tomasella, è stato condannato in primo grado a 11 anni e 3 mesi di reclusione con l'accusa di violenza sessuale ...

Francesco Tomasella condannato a 11 anni e 3 mesi: “Mi dichiaro prigioniero politico” - Il leader no vax ed ex candidato sindaco era accusato di violenza sessuale e stalking verso la ex compagna.