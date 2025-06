Il ladro sciacallo ruba lo zaino del ragazzo che si era appena lanciato sotto la metro di Roma

Un attimo di distrazione, e il caos: un ladro sciacallo ruba lo zaino di un ragazzo che si era appena lanciato sotto la metro di Roma. La scena si conclude con l’arresto dell’uomo, un 53enne, catturato dagli agenti del commissariato Viminale in via Daniele Manin. La rapida azione della polizia ha permesso di mettere fine a questo episodio di furtività . Continua a leggere per scoprire come si è svolto il primo intervento.

Il ladro, un 53enne, stato identificato e ammanettato in via Daniele Manin dagli uomini del commissariato Viminale, che in seguito lo hanno denunciato per furto aggravato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il ladro sciacallo ruba lo zaino del ragazzo che si era appena lanciato sotto la metro di Roma; Suicidio a Termini: ladro senza scrupoli ruba lo zaino del 22enne che si era lanciato sotto alla metro; Suicidio a Termini | ladro senza scrupoli ruba lo zaino del 22enne che si era lanciato sotto alla metro.

Il ladro sciacallo ruba lo zaino del ragazzo che si era appena lanciato sotto la metro di Roma - Il ladro, un 53enne, stato identificato e ammanettato in via Daniele Manin dagli uomini del commissariato Viminale, che in seguito lo hanno denunciato ...

Suicidio a Termini: ladro senza scrupoli ruba lo zaino del 22enne che si era lanciato sotto alla metro - Scoperto attravero la visione delle telecamere della stazione è stato trovato con la refurtiva nella zona dell'Esquilino ...

Termini, fermato il borseggiatore sciacallo: aveva rubato lo zaino al giovane suicida - Ha rubato lo zaino del giovane che aveva appena perso la vita sotto la metro.