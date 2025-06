Il mondo dell’informazione si arricchisce di una nuova pietra miliare: il Gruppo Toto, noto per la gestione delle autostrade A24 e A25, ha acquisito il 40% del quotidiano romano Il Tempo. Questa operazione, conclusa a inizio maggio, segna un'importante svolta nel panorama mediatico italiano, aprendo nuovi orizzonti per la diffusione dell'informazione e i rapporti tra imprese e stampa. Ma quali saranno le conseguenze di questa mossa strategica?

Il gruppo Toto ha acquistato il 40 per cento del quotidiano romano Il Tempo dalla famiglia Angelucci. La finanziaria guidata dall’imprenditore abruzzese Carlo Toto, attiva nella gestione delle autostrada A24 e A25, ha completato l’operazione a inizio maggio. A raccontarlo è Milano Finanza, che ha spiegato come il venditore sia stato Editoria Italia, società attraverso cui Antonio Angelucci gestisce le attività editoriali. Possiede il 60 per cento de Il Tempo, il 70 per cento de Il Giornale e il 100 per cento del settimanale economica Moneta. Il gruppo Toto, invece, è attivo anche nel settore delle costruzioni, delle energie rinnovabili con Renexia, dell’ingegneria con Infra Engineering e dei servizi con Parchi Global Services. 🔗 Leggi su Lettera43.it