Il gruppo dissidente delle Farc segna il panico in Colombia | attacchi con droni e autobombe diversi i morti

lacerante il segnale di una crisi crescente. Il gruppo dissidente delle FARC, sconfitto ma non estinto, ha riacceso la paura nel paese con attacchi con droni e autobombe, seminando morte e caos. Questa escalation di violenza minaccia di complicare ulteriormente il fragile percorso di pace e stabilità in Colombia, richiedendo risposte rapide e decise da parte delle autorità.

Un'ondata di violenza sta scuotendo la Colombia. Dopo l'attentato contro il senatore di estrema destra e precandidato presidenziale del Centro Democr√°tico Miguel Uribe, una serie coordinata di attentati ha scosso i dipartimenti sudoccidentali di¬†Cauca e di¬†Valle del Cauca, lasciando almeno. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Il gruppo dissidente delle Farc segna il panico in Colombia: attacchi con droni e autobombe, diversi i morti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il gruppo dissidente delle Farc segna il panico in Colombia: attacchi con droni e autobombe, diversi i morti; Il governo colombiano non ha rinnovato il cessate il fuoco con l'EMC, il pi√Ļ grande gruppo dissidente delle FARC; La pace si allontana in Colombia - Camilla Desideri.

Il gruppo dissidente delle Farc segna il panico in Colombia: attacchi con droni e autobombe, diversi i morti - Una serie coordinata di attentati ha colpito otto comuni del Cauca in poche ore, seminando panico e distruzione.

Colombia: gruppo dissidente Farc accetta cessate il fuoco - Il gruppo dissidente dell'ex guerriglia delle FARC, noto come Segunda Marquetalia, ha accettato un cessate il fuoco unilaterale al termine del primo round di negoziati ...

Colombia, ucciso leader dissidente delle Farc, il presidente Duque su Twitter: "Neutralizzato" - Era conosciuto con il soprannome di Mayimbú ed era uno dei capi dei dissidenti delle Farc in Colombia, il gruppo di guerriglieri di ispirazione marxista-