Il Grande venerdì di Enzo torna l' evento che riunisce i migliori professionisti della comunicazione pubblicitaria

Il Grande Venerdì di Enzo torna il 13 giugno, portando a Messina e in altre 13 città italiane un evento imperdibile per i professionisti della comunicazione pubblicitaria. Un’occasione unica per confrontarsi, scoprire nuove tendenze e creare connessioni preziose con i migliori talenti del settore. Non perdere questa opportunità di crescere e ispirarti: il futuro della creatività ti aspetta al GVDE!

Torna il 13 giugno a Messina e contemporaneamente in 13 città italiane, il Grande Venerdì di Enzo (GVDE), la più grande portfolio review nazionale promossa da ADCI – Art Directors Club Italiano. Il Grande Venerdì di Enzo è la più grande portfolio review nazionale organizzata da ADCI, l’Art. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Il Grande venerdì di Enzo", torna l'evento che riunisce i migliori professionisti della comunicazione pubblicitaria

In questa notizia si parla di: Venerdì Torna Enzo Evento

Torna "Venerdì in Musica": tocca ad "Attenti a quel Duo" - Torna "Venerdì in Musica" con un nuovo entusiasmante appuntamento! Dopo il successo inaugurale, Piazza Umberto I a Maddaloni si prepara a ospitare "Attenti a quel duo".

"Il Grande venerdì di Enzo", torna l'evento che riunisce i migliori professionisti della comunicazione pubblicitaria https://ift.tt/o8IgFqR https://ift.tt/TzwJZgq Partecipa alla discussione

“ , `: '`” ? Venerdì 13/06, ore 14 - Auditorium Centro Ricerche Pietro Ferrero, Via Ferrero 19, Alba Iscrizioni al form https://lnkd.in/eDwwc-wg Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Il Grande venerdì di Enzo, torna l'evento che riunisce i migliori professionisti della comunicazione pubblicitaria; Il Grande Venerdì di Enzo torna a Messina: appuntamento a Villa Dante per i giovani creativi; 'Il Grande Venerdì di Enzo' torna a Messina: appuntamento a Villa Dante per i giovani creativi.