Il Grande Fratello Gold durerà davvero 9 mesi? Alfonso Signorini frena i rumors

Il mondo dei reality è in fermento: si vocifera che il Grande Fratello Gold possa durare ben nove mesi, un record assoluto che ha acceso il dibattito tra i fan. Mentre i casting sono aperti e si susseguono le candidature Vip e le nuove opinioniste, Alfonso Signorini rassicura, frenando le aspettative e sottolineando che nulla è ancora deciso. Ma cosa riserverà davvero questa edizione? Restate con noi per scoprirlo.

Il web si infiamma per l'ipotesi di una durata senza precedenti del reality, ma Signorini ridimensiona le aspettative. In corso i casting per il Grande Fratello Gold tra autocandidature Vip e nuove opinioniste. Negli ultimi giorni il web è stato travolto da un'indiscrezione clamorosa: la prossima edizione del Grande Fratello potrebbe durare ben nove mesi. L'ipotesi ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan del reality. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Alfonso Signorini, che ha prontamente smentito le voci tramite i suoi canali social. Il Grande Fratello durerà nove mesi? Signorini frena i rumors Qualche giorno fa, il sito Bubinoblog ha lanciato un'indiscrezione sorprendente: la prossima edizione del Grande Fratello potrebbe durare ben più di sei mesi, arrivando addirittura a nove. 🔗 Leggi su Movieplayer.it