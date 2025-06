il governo slovacco ha fatto sparire un busto attribuito a donatello

Il mistero avvolge la scomparsa del busto di Donatello, un capolavoro che raffigura Cecilia Gonzaga, avvenuta lo scorso maggio in Slovacchia. Un blitz improvviso e senza precedenti ha portato via l’opera, lasciando il mondo dell’arte sbigottito. Dopo mesi di silenzio, le autorità hanno finalmente fatto luce sulla vicenda, ma resta il dubbio: quale motivo si cela dietro questa sparizione? La risposta potrebbe cambiare per sempre il nostro modo di concepire il valore e la protezione dei tesori culturali.

Lo scorso maggio, un busto in marmo di Carrara attribuito a Donatello, è sparito dal museo slovacco in cui era esposto. A portarlo via, sono stati degli uomini del governo, con il volto coperto da un passamontagna, in quello che è apparso come un vero e proprio blitz; per mesi, dalle autoritĂ non è arrivata alcuna dichiarazione a riguardo, e il caso si è risolto solo pochi giorni fa. La scultura raffigura la nobildonna Cecilia Gonzaga, e presenta la scritta “Opus Donatelli”, presente su altre sette opere dell’artista, tra cui Giuditta e Oloferne, esposta a Palazzo Vecchio a Firenze. Da quando i ricercatori hanno iniziato a collegare il suo nome alla statua, diversi politici slovacchi si sono interessati alla questione, fiutando un possibile ritorno economico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it