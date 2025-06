Il governo lavora a un decreto per le risorse di Acciaierie I sindacati | nessuna garanzia

Il futuro di Acciaierie d’Italia, ex Ilva, si fa strada tra incertezze e impegni governativi. Mentre il governo si prepara a varare un nuovo decreto legge per garantire le risorse finanziarie indispensabili, i sindacati restano preoccupati per la mancanza di garanzie certe. La partita è aperta: riuscirà questa manovra a rassicurare davvero gli operai e a rilanciare il settore? Solo il tempo potrà dirlo.

Il Governo lavora ad un nuovo decreto legge che assicurerà ad Acciaierie d?Italia in amministrazione straordinaria, l?ex Ilva, la copertura finanziaria necessaria a proseguire.

