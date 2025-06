Il governo gioca d’attacco sul terreno più difficile quello del fisco

In un momento di incertezza post-referendaria, il governo sceglie di intervenire con decisione sul difficile terreno del fisco, cercando di rassicurare e sostenere i contribuenti più in difficoltà. La strategia mira a riaccendere il dialogo con l’economia e a mostrare un impegno concreto verso chi sente maggiormente il peso delle tasse. Ma quali saranno le mosse future e i veri effetti di questa presa di posizione? Rimani con noi per scoprirlo.

Nel vuoto post referendario il governo gioca d'attacco sull'economia e apre la discussione pubblica sul terreno più difficile, quello del fisco. Giorgia Meloni coglie al volo lo svolgimento degli stati generali dell'ordine dei commercialisti a Roma e si impegna verso la parte di contribuenti più in sofferenza, quelli con redditi intorno ai 50 mila euro annuali. Le opposizioni ne approfittano per glissare sui risultati referendari (dopo la penosa difesa d'ufficio dell'operazione referendum affidata a numeri strampalati), ma sono costrette a giocare di rimessa.

