Il Glazing Mist è la nuova uscita Rhode che potrebbe svoltare il glow della nostra estate

Il Glazing Mist 232 di Rhode promette di rivoluzionare il glow estivo, portando luminosità e freschezza immediata alla pelle. La sua uscita, prevista per il 24 giugno, ha già generato entusiasmo tra gli appassionati di bellezza, grazie a una strategia di comunicazione impeccabile e all'appeal glamour di Hailey Bieber. Ma cosa rende questa novità così irresistibile? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo must-have che potrebbe diventare il segreto del nostro summer look.

Hailey Bieber torna a far parlare di sé nel mondo della bellezza con un nuovo prodotto che, a quanto pare, non passerà inosservato: si chiama Glazing Mist, ed è il prossimo lancio del brand Rhode previsto per il 24 giugno. L'hype attorno a questa novità è già alle stelle, complici una strategia di comunicazione ben studiata, un tocco glamour firmato Hailey e un testimonial d'eccezione: l'attore Harris Dickinson, volto della campagna. Ma cosa rende davvero interessante questo spray viso? Glazing Mist: il nuovo spray viso firmato Rhode che promette una pelle luminosa in ogni momento. Glazing Mist nasce come risposta a un'esigenza ormai condivisa da moltissimi: avere un prodotto in grado di idratare, rinfrescare e dare luminosità alla pelle in qualsiasi momento della giornata.

