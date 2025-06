il giovane sandrin in direzione polonia

Il giovane Sandrin in direzione Polonia. Non c'è due senza tre ed ecco che, rispettando in pieno il detto, Tommaso Sandrin si prepara a prendere il via del Rally Poland, terzo appuntamento stagionale nel calendario personale del FIA European Rally Championship previsto per il weekend. Dopo aver sorpreso nelle due precedenti apparizioni, il suo talento e determinazione promettono di regalare emozioni ancora più intense e competere ai massimi livelli.

Dopo aver sorpreso nelle due precedenti apparizioni, il suo talento e determinazione promettono di regalare emozioni ancora più intense e competere ai massimi livelli.

