Il gigante Mosquera per la difesa dell’Inter | due jolly da giocare – CdS

L'Inter si prepara a rinforzare la sua linea difensiva con due mosse strategiche: il gigante Cristhian Mosquera del Valencia potrebbe essere il nuovo volto nerazzurro. Con Acerbi e de Vrij in età avanzata, il club ha sfruttato due importanti jolly per un futuro più solido. Ma chi è davvero il talento che potrebbe portare una ventata di freschezza? Scopriamolo insieme.

L’Inter ha messo gli occhi su Cristhian Mosquera del Valencia. Il club nerazzurro si è messo già al lavoro e può sfruttare due importanti jolly. IL NOME PER LA DIFESA – Non è un mistero che l’Inter la prossima stagione avrà in rosa un nuovo difensore, giovane e di prospettiva. D’altronde Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono in là con gli anni e quindi è necessario dare una rinfrescata al reparto. Nel mirino il giovane Cristhian Mosquera del Valencia. Il ventenne spagnolo, ma di origini colombiane ( vedi scheda giocatore ), era già finito nel mirino delle squadre italiane nella passata stagione, quando bussarono alla porta del Valencia club come Milan, Napoli e Juventus. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il gigante Mosquera per la difesa dell’Inter: due jolly da giocare – CdS

In questa notizia si parla di: Inter Mosquera Difesa Jolly

Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: i nerazzurri irrompono nella corsa per Mosquera! - L'Inter si fa sempre più protagonista sul mercato, puntando a rafforzare la propria linea difensiva con un nome di peso: Mosquera.

CdS - Inter, Inzaghi con l'idea Bisseck al posto di Pavard: il motivo. L'ex Zielinski è uno dei jolly; Squadra per squadra, tutte le formazioni-tipo di Serie A con le ultime novità ; Consigli Fantacalcio, la guida su chi prendere all’asta: divisione in fasce ruolo per ruolo.

Inter, nome nuovo per la difesa: occhi su Mosquera, classe 2004 del Valencia. Tre club italiani in corsa - C'è un nome nuovo per la difesa dell'Inter ed è quello di Cristhian Mosquera, centrale spagnolo classe 2004 in forza Valencia.

Inter, nome nuovo per la difesa: occhi su Mosquera - Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, i nerazzurri si sarebbero uniti alla corsa per Cristhian Mosquera, difensore spa ...

Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: i nerazzurri irrompono nella corsa per Mosquera! - Per il prossimo calciomercato Inter sono al lavoro in dirigenza per puntellare la difesa del prossimo an ...