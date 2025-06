Il Giappone scopre la mozzarella di bufala campana | Consorzio di tutela missione a Tokyo e Osaka con la Ue

Il Giappone si scopre affascinato dalla mozzarella di bufala campana Dop, vero oro bianco del nostro territorio. Con una missione a Tokyo e Osaka, il Consorzio di Tutela si impegna ad aprire nuove rotte di esportazione e a rispondere alle esigenze di un mercato sempre più interessato agli autentici sapori italiani. Questa presenza esclusiva rafforza il nostro ruolo di ambasciatori della qualità italiana in Asia, aprendo le porte a un futuro ricco di opportunità .

Aprire nuove rotte dell’export, approfondire le richieste e le esigenze del mercato giapponese, che mostra grande interesse per la mozzarella di bufala campana Dop e rappresenta la prima destinazione in Asia per l’export dell’oro bianco. Con questi obiettivi, il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop è l’unico Consorzio Italiano presente alla missione istituzionale della Commissione Europea in corso in Giappone, guidata dal commissario Ue all’Agricoltura Christophe Hansen, insieme a una delegazione di alti rappresentanti del settore agroalimentare provenienti da tutta Europa. La visita, iniziata lo scorso 8 giugno, si svolge tra Tokyo e Osaka fino al 13 giugno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Mozzarella Bufala Campana Consorzio

La mozzarella di bufala campana a bordo dell’Amerigo Vespucci - La mozzarella di bufala campana DOP e l'Amerigo Vespucci si incontrano in un evento unico, celebrando due icone del Made in Italy.

È online il nuovo numero di Bufala News Magazine! Si parte con il tema caldo dei dazi USA: sospesi fino al 9 luglio, ma ancora un’incognita per l’export. Focus anche sulla mozzarella lactose free, sempre più amata dai nuovi stili di vita. E tu da che parte stai Partecipa alla discussione

Bufala DOP + pomodoro = l'estate italiana prende forma ? #mozzarelladop #dop #mozzarelladibufalacampana #bufalacampana Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Expo, la mozzarella Dop campana sulle nuove rotte dell'export; Il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop vola in Giappone per “Expo Osaka”; Mozzarella Bufala Dop, unico Consorzio italiano in missione in Giappone con l'Ue.

Expo, la mozzarella Dop campana sulle nuove rotte dell'export - E il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop è l'unico italiano presente nella delegazione della Commissione Eur ...

Mozzarella Bufala Dop, unico Consorzio italiano in missione in Giappone con l'Ue - Aprire nuove rotte dell’export, approfondire le richieste e le esigenze del mercato giapponese, che mostra grande interesse per la mozzarella di bufala campana Dop e rappresenta la prima ...

Missione Ue in Giappone, mozzarella Dop unico Consorzio presente - Aprire nuove rotte dell'export, approfondire le richieste e le esigenze del mercato giapponese, che mostra grande interesse per la mozzarella di bufala campana Dop e rappresenta la prima destinazione ...