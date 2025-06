Il giallo va su tutto parte la campagna abbonamenti 2025 26 di Modena Volley

Preparati a vivere un’altra stagione indimenticabile con Modena Volley! La campagna abbonamenti 2025-26, intitolata “Il giallo va su tutto”, parte giovedì 12 giugno alle ore 15. Un’occasione imperdibile per assicurarti i posti più belli, approfittando di vantaggi esclusivi come il prezzo conveniente, la promo famiglia e il pagamento in tre rate senza interessi su Vivaticket. Non perdere l’opportunità: il grande volley modenese ti aspetta con il sorriso giallo!

Prenderà il via giovedì 12 giugno alle ore 15 la campagna abbonamenti di Modena Volley “Il giallo va su tutto”. Tra i punti di forza la convenienza della tessera stagionale rispetto al singolo biglietto, la conferma della promo famiglia e il pagamento in tre rate senza interessi su Vivaticket. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - “Il giallo va su tutto”, parte la campagna abbonamenti 2025/26 di Modena Volley

In questa notizia si parla di: giallo - tutto - campagna - abbonamenti

Giallo Conte-Oriali, irrompe il Napoli: la smentita cambia tutto - Il Napoli, in lotta per lo Scudetto, vive un momento cruciale dopo le voci di mercato. Una smentita decisa da parte del club cambia le dinamiche, mentre la squadra è chiamata a difendere un prezioso punto.

Il Giallo non è solo un colore: è una scelta. Giovedì 12 giugno prende il via la Campagna Abbonamenti 25/26: dalle 15.00 al PalaPanini, su Vivaticket e nei punti vendita inizia la prima fase dedicata ai tifosi che intendono rinnovare l'abbonamento conservando Partecipa alla discussione

? Il club prepara la campagna abbonamenti [@CorSport] ? https://tinyurl.com/4efh44hw #ASRoma Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

“Il giallo va su tutto”, parte la campagna abbonamenti 2025/26 di Modena Volley; Modena Volley svela gli abbonamenti e si separa da De Cecco; Unisciti alla famiglia delle Leonesse: al via la campagna abbonamenti 2024/2025.

“Il giallo va su tutto”, parte la campagna abbonamenti 2025/26 di Modena Volley - Tra i punti di forza la convenienza della tessera stagionale rispetto al singolo biglietto, la conferma della promo famiglia e il pagamento in tre rate senza interessi su Vivaticket ...

AS Roma, abbonamenti a quota 35mila. Giallo su mille posti in Curva Sud - tifosi giallorossi hanno voluto confermare tutto il loro amore per la squadra e per ...