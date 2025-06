Il giallo del fondo Usa che sale al 10% di Bper

Il mistero sul fondo Usa che sale al 10% di BPER si infittisce, mentre JP Morgan chiarisce che la partecipazione non mira al controllo. Tuttavia, il mercato sussurra di Unicredit come possibile regista di questa partita, con Banco Bpm nel mirino e ostacoli da superare. Nel frattempo, First Cisl si schiera a difesa dei lavoratori e dei territori, mantenendo alta l’attenzione su questa intricata vicenda. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Jp Morgan spiega che la partecipazione non è finalizzata al controllo. Il mercato però è convinto che a tirare le fila possa essere Unicredit, che incontra ostacoli sulla strada di Banco Bpm. First Cisl in campo a difesa dell’occupazione e dei territori. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il giallo del fondo Usa che sale al 10% di Bper

In questa notizia si parla di: Giallo Fondo Sale Bper

Il giallo del fondo Usa che sale al 10% di Bper.

Bper, 100 milioni in fondo Atlante - Anche la Banca popolare dell'Emilia Romagna (Bper) aderisce al fondo Atlante: lo fa con un investimento di 100 milioni, descrivendo l'iniziativa come "volta a favorire il ...

Bper e il “giallo JP Morgan”: di chi è il 9% in mano alla banca Usa? Spunta l’ipotesi Unicredit - Secondo Il Sole 24 Ore una parte di questa quota potrebbe far capo a Unicredit Riflettori su Bper a Piazza Affari in scia al “giallo JP Morgan”.

Carige, Bper presenta offerta non vincolante al Fondo Interbancario - Bper ha presentato al Fondo Interbancario di tutela dei depositi un'offerta non vincolate per l'acquisizione dell'istituto ligure.