Il generale Paolo Compagnone in visita alla guardia di finanza di Como

Una giornata di grande rilevanza istituzionale si è svolta a Como, dove il generale di divisione Paolo Compagnone, comandante regionale Lombardia della Guardia di Finanza, ha effettuato una visita ispettiva al comando provinciale. Accolto con gli onori di rito dal comandante Michele Donega, l’incontro ha rafforzato il legame tra le forze di sicurezza e la comunità locale, sottolineando l’impegno costante per la legalità e la tutela del territorio.

Giornata istituzionale a Como per il generale di divisione Paolo Compagnone, comandante regionale Lombardia della guardia di finanza, che oggi ha effettuato una visita ispettiva al comando provinciale comasco. Ad accoglierlo con gli onori di rito è stato il comandante provinciale, Michele Donega. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Il generale Paolo Compagnone in visita alla guardia di finanza di Como

In questa notizia si parla di: generale - paolo - compagnone - visita

Aquila. Si separano le strade con il direttore generale Paolo Marchi - Arezzo, 15 maggio 2025 – La Società Aquila Montevarchi annuncia la conclusione del rapporto con il Direttore Generale Paolo Marchi.

Se ne parla anche su altri siti

Il generale Paolo Compagnone in visita alla guardia di finanza di Como; Comandante regionale Compagnone in visita a Como; Il comandante regionale della guardia di finanza in visita a Como.

Visita istituzionale del Generale Compagnone della GdiF a Como - Martedì 10 Giugno, il Generale di Divisione Paolo Compagnone, Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, ...

Il comandante regionale della guardia di finanza in visita a Como - Visita al comando provinciale di Como del generale di divisione Paolo Compagnone, comandante regionale Lombardia della Guardia di Finanza.