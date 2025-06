Il futuro di Theo Hernandez secondo Bianchin | Cessione logica

Il futuro di Theo Hernandez al Milan continua a far chiacchierare l'intero panorama calcistico: le parole di Luca Bianchin. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il futuro di Theo Hernandez secondo Bianchin: “Cessione logica”

In questa notizia si parla di: theo - hernandez - bianchin - secondo

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Mercato Milan Niente da fare per Theo Hernandez Partecipa alla discussione

Oggi per me va in scena l’ultima partita di Leao - Reijnders e Theo Hernandez. Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Il futuro di Theo Hernandez secondo Bianchin: “Cessione logica”; Conceiçao proverà la difesa a tre. Come sarà ? I più avvantaggiati: Theo e Jimenez. Mentre Pulisic...; Bianchin: Theo non si trova a suo agio in questo Milan. Le sue persone di riferimento erano Diaz,....

Theo Hernandez Milan, scenario clamoroso tra le due parti: la dirigenza rossonera sta meditando addirittura questa decisione drastica - Theo Hernandez Milan, scenario clamoroso tra le due parti: la dirigenza rossonera sta meditando addirittura questa decisione drastica.

Dal nostro inviato Luca Bianchin - Gli episodi si ripetono, all’interno della stessa partita e settimana dopo ...