Il futuro dell’Ac Prato. Contatti e diplomazia. Ma la proposta è definita.

Contatti, avvicinamenti, attese. Insomma arte della diplomazia in campo. La trattativa va. Adagio, senza scossoni perché adesso è il momento dell'attesa dopo aver teso la mano. Venerdì scorso si sono confrontati i rappresentati della cordata di imprenditori pratesi e quelli della società Ac Prato. Confronto sereno. La cordata dei "volenterosi", come detto, lavora a fari spenti, non vuole clamore intorno e parla con i fatti per cercare "di mettere l'Ac Prato in mano ai pratesi" con l'obiettivo di salire in Lega Pro. La pec con la manifestazione di interesse sarebbe ancora archiviata, ma basta un click per farla partire.