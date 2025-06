il futuro centro polifunzionale saporfare boom di sostenitori e a novembre scattano i lavori

Il futuro centro polifunzionale SaporFare sta prendendo forma, conquistando il cuore della comunità e raccogliendo un entusiasmo senza precedenti. La serata di novembre, con il sold out alla “Cena sotto le stelle” organizzata da Fondazione Tavecchio, ha testimoniato il forte supporto di tanti sostenitori pronti a dare vita a questo ambizioso progetto. Con i lavori che scatteranno a breve, l’orizzonte si illumina di nuove opportunità e speranze.

Tutto esaurito alla “Cena sotto le stelle” di Fondazione Tavecchio e tanti sostenitori in prima linea per il fututo centro polifunzionale “SaporFare”. All’Agriparco di via Papini ben 260 ospiti, più una trentina di ballerini della scuola di danza B&B di Giussano. Special guest l’ex ballerina Oriella Dorella (dal 1986 al 1994 étoile del Teatro alla Scala), contattata tramite l’associazione Maria Antonietta Berlusconi di Milano. Nei giorni scorsi si sono svolte diverse cene benefiche, una con l’Ais, Associazione italiana sommelier di Monza e Brianza, poi con i Lions club, Banca Generali, Panathlon Monza e Milano, tutti affascinati dall’Agriparco solidale “Accolti e Raccolti”, fiore all’occhiello della Fondazione Tavecchio Onlus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it