Il fronte centrosinistra Ricci gioca d’anticipo | ecco la sede ad Ancona | Coalizione ci siamo

Il fronte del centrosinistra si mobilita con un'energia inaspettata, segnando un deciso anticipo nella corsa elettorale ad Ancona. Matteo Ricci, simbolo di questa strategia, stabilisce la sede ufficiale e lancia lo slogan “Si parte!”, annunciando una nuova fase di attivismo e determinazione. Mentre il conto alla rovescia per le regionali si avvicina, l’attenzione è tutta puntata su questo movimento che promette di scuotere gli equilibri politici locali. E ora, si apre ufficialmente la partita.

"Si parte!" è lo slogan sul manifesto, ma semmai è una (ri)partenza, l’ennesima, alla luce dell’attivismo delle ultime settimane. Sottotitolo: un giorno prima di Acquaroli. Nel piĂą classico degli anticipi l’eurodem Matteo Ricci pianta bandierina e quartier generale per le regionali nel capoluogo (Galleria Dorica, via Marsala 15), dando appuntamento per l’inaugurazione a favore di taccuini giovedì (dalle 18), guarda caso (ma non è un caso) alla vigilia della data zero della campagna elettorale del governatore uscente, che invece ha scelto l’Eurosuole Forum di Civitanova per un debutto muscolare con tutto il centrodestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it