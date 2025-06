Il folpo si mette il bikini | tre serate di festa musica e buona cucina

Fatevi conquistare dall’energia vibrante di Noventa Padovana, dove il Folpo si trasforma in un festival irresistibile! Dal 10 al 12 luglio, tre serate di festa, musica e prelibatezze culinarie vi aspettano nel cuore del centro storico, di fronte a Villa Vendramin Cappello Collizzolli. La Corte dei Bacari torna a incantare, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente che non potete perdere: lasciatevi travolgere dall’atmosfera unica della Fiera del Folpo!

Dal 10 al 12 luglio, in centro a Noventa Padovana, torna l'atmosfera unica che negli ultimi anni ha reso celebre in tutto il Veneto la Fiera del Folpo. Di fronte a Villa Vendramin Cappello Collizzolli, per tre sere sarà ricostruita la Corte dei Bacari, una delle ambientazioni più amate della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it