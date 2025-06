Il filo della speranza è a Macherio | ecco la sartoria sociale al femminile dove si ricamano le opportunità

A Macherio nasce un laboratorio di speranza e rinascita: il filo della speranza 232, un progetto di sartoria sociale al femminile dove ogni ago diventa strumento di opportunità e riscatto. In un ambiente ricco di tessuti recuperati e storie da ricucire, il nuovo spazio apre le porte a donne in condizione di fragilità, offrendo loro una chance concreta di crescita e autonomia, dimostrando che con coraggio e creatività tutto si può riannodare.

Macherio (Monza e Brianza), 10 giugno 2025 – Un piccolo spazio con grandi ambizioni, fatto di tessuti recuperati e tante storie da ricucire. È stato inaugurato a Macherio, in viale Rimembranze 1, il nuovo laboratorio di sartoria sociale promosso dalla cooperativa La Grande Casa e da Spazio 3R –Riciclo, Ricucio, Riuso. Un progetto pensato per offrire una nuova opportunità di crescita e autonomia a donne in condizioni di fragilità, reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e della Fondazione Comunità Monza e Brianza. Il Festival dello Sport torna in pista. All’Autodromo 50 associazioni Uno spazio aperto a tutti . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it