Il figlio di Lando Buzzanca | Papà era infedele ma ha amato solo mia madre

Massimiliano Buzzanca, figlio del leggendario attore siciliano Lando Buzzanca, rivela con sincerità e affetto i retroscena della vita del padre. Tra ricordi intensi e verità sorprendenti, emerge un quadro autentico dell’uomo dietro la celebrità. La sua testimonianza apre uno squarcio sulla complessità dei sentimenti e sui legami familiari del grande artista. Scopriamo insieme come l’amore e la fedeltà abbiano plasmato il suo percorso.

Massimiliano Buzzanca, figlio del grande attore siciliano Lando Buzzanca, ricorda il padre in una lunga intervista al "Corriere della Sera".

Il figlio di Lando Buzzanca: "La sua ultima compagna? Non era una storia seria" - Il caso che coinvolge il figlio di Lando Buzzanca e la sua ultima compagna, Francesca Della Valle, continua a far discutere.

