Il Don Gnocchi dà voce a Sarajevo L’incontro con chi non dimentica

Un viaggio nella ferita aperta d’Europa. Noi studenti della scuola “Don Carlo Gnocchi” di Carate Brianza, abbiamo avuto l’opportunità di partecipare a un’esperienza formativa di notevole rilevanza: un “reportage” approfondito a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Questo progetto non si è configurato come un semplice viaggio di studio, bensì come un’indagine sul campo volta a comprendere le profonde ripercussioni di un conflitto che ha segnato indelebilmente la storia e la società di quella nazione. L’obiettivo primario di questa missione era la somministrazione di questionari alla popolazione bosniaca, al fine di raccogliere testimonianze dirette analizzando le loro prospettive sul futuro europeo della Bosnia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it