Il docufilm Lo sguardo dell' altro | Alessio Boni in Uganda

Nel cuore dell’Uganda, Alessio Boni ci invita a uno sguardo potente e senza filtri sul dolore e sulla dignità dei profughi. "Lo sguardo dell'altro - Palabek" è molto più di un docufilm: è un appello sentito alla consapevolezza e all’umanità, realizzato con passione e impegno per sensibilizzare e fare la differenza. Un’esperienza visiva che lascia il segno e ci invita a riflettere.

Roma, 10 giu. (askanews) - Uno sguardo che non distoglie gli occhi, ma fissa il dolore e la dignità di chi ha ormai perso tutto. È questo il cuore di "Lo sguardo dell'altro - Palabek, Uganda", il docu-film di e con Alessio Boni, per la regia di Vincenzo Mauro e le immagini di Gianluigi Guercia, una produzione esclusiva realizzata per l'organizzazione umanitaria CESVI, nata dall'esperienza diretta dell'attore nel campo profughi situato nel nord del Paese, dove l'ONG bergamasca opera dal 2017. Attraverso le immagini raccolte sul campo e le testimonianze "Lo sguardo dell'altro" dà voce a chi è stato costretto a fuggire dalla guerra e dalla fame. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Alessio Boni presenta ‘Lo sguardo dell’altro il 5 giugno a Milano. “In Uganda c’è un luogo dove i rifugiati ritrovano la speranza: Palabek” - Alessio Boni presenta ‘Lo sguardo dell'altro’ il 5 giugno a Milano, svelando la realtà di Palabek, un campo rifugiati nel nord dell'Uganda dove 70.

Alessio Boni racconta l’Uganda che non ci si aspetta: “Primo Paese in Africa per accoglienza e integrazione dei migranti. Altro che Italia” - Alzi la mano chi sa che l’Uganda è il primo Stato in tutto il continente africano per accoglienza e integrazione di rifugiati.