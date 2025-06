Nel mondo dell’editoria, poche figure riescono a coniugare stile e successo come Nino Aragno. Questo editore, che fa del raffinato canone la sua missione, incarna l’equilibrio tra creatività e rigore economico, senza mai lasciarsi sfuggire l’essenza dell’arte di scrivere. La sua proposta editoriale, fatta di scelte coraggiose e di attenzione ai dettagli, ha il potere di rivoluzionare il panorama culturale italiano, dimostrando che la vera innovazione nasce dalla fedeltà ai valori fondamentali.

L'editore è monsieur Nino Aragno, inarrivabile a far finta di non avere le due cose che possiede di più - lo stile e i soldi - e per il quale l'importante non è mai stato scalare le classifiche dei bestseller ma dare forma a un canone.