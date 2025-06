Il delivery della droga in auto nascondeva la cocaina nei sedili | sequestrati stupefacenti per 2,5 milioni

Un'operazione che mette in luce la sofisticata rete di traffico di droga: la Guardia di Finanza di Perugia ha smascherato un traffico illecito nascosto nei sedili di un'auto, sequestrando 25 chili di cocaina dal valore di milioni di euro e arrestando un uomo. Un colpo duro alle mafie: scopriamo insieme come si svolge questa intricata indagine.

La Guardia di Finanza di Perugia ha sequestrato 25 chili di cocaina per un valore sul mercato di circa 2,5 milioni di euro. Un uomo è stato arrestato. Le autorità avrebbero trovato panetti di stupefacente anche nel doppio fondo dei sedili dell'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

