Il delitto di Quarto | il buonanotte postumo e l’orrore in famiglia

In un inquietante intreccio di mistero e surrealismo, l’omicidio di Antonio Di Gennaro a Quarto svela un dettaglio sconvolgente: un messaggio di buonanotte inviato postumo. Un gesto che mette in discussione le dinamiche dell’omicidio e apre orizzonti inquietanti sulla mente di chi lo ha commesso. La scena si fa sempre più disturbante: cosa si nasconde dietro questa comunicazione apparentemente innocua? Il mistero si infittisce, lasciando spazio a molte domande...

Un saluto notturno, quando la morte era già avvenuta. Un dettaglio inquietante e surreale emerge dalle indagini sull'omicidio di Antonio Di Gennaro, 72 anni, ex professore d'inglese, ucciso a Quarto, in provincia di Napoli: un messaggio rassicurante inviato via chat alla compagna dell'uomo dopo la sua morte. Un semplice " Buonanotte ". Un tentativo, secondo i carabinieri e la Procura di Napoli, di depistare, confondere le acque, forse guadagnare tempo. L'ipotesi è che a scrivere quel messaggio siano stati proprio i due figli della vittima, Michele (42 anni, ingegnere biomedico) e Andrea (34, personal trainer), già arrestati per l'omicidio del padre.