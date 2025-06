Il decreto interministeriale n 141 del 22 04 2025 per le agevolazioni fiscali a favore dell’industria cinematografica Quali misure prevede e quali obiettivi si prefigge?

Il decreto interministeriale n. 141 del 16/04/2025 segna una svolta significativa nel panorama delle agevolazioni fiscali per l’industria cinematografica italiana. Entrato in vigore il 6 giugno 2025, introduce nuove misure per rendere più equo e trasparente il sistema di assegnazione del tax credit, migliorando l’efficienza e potenziando gli incentivi per produzioni nazionali e internazionali. Ma quali sono le novità e gli obiettivi concreti di questa riforma?

Il provvedimento, entrato in vigore il 6 Giugno 2025 con la pubblicazione sul sito del Ministero della Cultura, va a modificare i criteri di assegnazione e riconoscimento del tax credit per le aziende cinematografiche e dell’audiovisivo. Il provvedimento del Ministero della Cultura si pone come obiettivo quello di correggere alcune distorsionidella normativa e parimenti raggiungere maggiore equità, efficienza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso un utilizzo più rigoroso delle stesse. Analizzando nello specifico il decreto, vengono ridefiniti i requisiti da soddisfare per la richiesta del credito d’imposta per le opere cinematografiche, televisive e web, documentari, animazione, cortometraggi e videoclip e soprattutto vengono introdotti due nuovi obblighi per i beneficiari della misura fiscale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il decreto interministeriale n. 141 del 22/04/2025 per le agevolazioni fiscali a favore dell’industria cinematografica. Quali misure prevede e quali obiettivi si prefigge?

In questa notizia si parla di: Decreto Interministeriale Agevolazioni Fiscali

Cinema, le nuove regole sulle agevolazioni fiscali: "Ecco cosa prevede il decreto interministeriale" - Scopri le nuove regole sulle agevolazioni fiscali nel cinema con il decreto interministeriale n. 141 del 22/04/2025.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il decreto interministeriale n. 141 del 22/04/2025 per le agevolazioni fiscali a favore dell’industria cinematografica. Quali misure prevede e quali obiettivi si prefigge? | .it; Cinema, incontro tra MiC ed esponenti del settore; Cinema, il MiC presenta il nuovo tax credit al settore: Atmosfera di rinnovato dialogo.

Cinema, le nuove regole sulle agevolazioni fiscali: "Ecco cosa prevede il decreto interministeriale" - 141 del 22/04/2025 per le agevolazioni fiscali a favore dell’industria cinematografica.

Crisi del cinema italiano: le novità del decreto di riforma delle agevolazioni fiscali - Nella giornata di ieri, il ministro della cultura Alessandro Giuli, la sottosegretaria Lucia Borgonzoni e il direttore generale Cinema e audiovisivo ...

Decreto agevolazioni fiscali: novità per bonus edilizi, contraddittorio preventivo, ravvedimento speciale (e altro) - Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024, contiene molte novità tra cui l ...