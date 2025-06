Il cuore di Napoli canta al mondo | gran finale del Napoletani nel Mondo Festival al Teatro Troisi

Il cuore pulsante di Napoli si prepara a conquistare il mondo con un grande spettacolo di musica e passione. La rassegna “Napoletani nel Mondo Festival”, promossa dalla Napoletana Comunicazioni, si avvia al suo apice con una serata imperdibile. Mercoledì 11 giugno 2025, alle ore 20:30, il Teatro Troisi farà da palcoscenico all’atteso gran finale, dove i dieci talenti finalisti ci racconteranno la vera essenza della tradizione partenopea. Un evento che celebrerà l'anima musicale della città e il suo universalismo.

La rassegna musicale "Napoletani nel Mondo Festival", promossa dalla Napoletana Comunicazioni, giunge alla sua serata conclusiva. L'appuntamento è fissato per mercoledì 11 giugno 2025, alle ore 20:30, presso il Teatro Troisi di Napoli ( Via Giacomo Leopardi, 192 ), dove andrà in scena l'atteso confronto tra i dieci finalisti selezionati nelle precedenti serate, svoltesi al Chiar di Luna di Monte di Procida. Un evento che intreccia tradizione e innovazione, fondendo "l'amore per la canzone partenopea con le nuove tendenze della melodia made in Naples", come sottolineano gli organizzatori.