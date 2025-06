Il cuore della Lombardia

Il cuore della Lombardia si prepara ad accogliere Adam, il piccolo palestinese che, tra le macerie di Khan Younis, ha perso tutto tranne la speranza. Arrivato all'aeroporto di Linate con la madre, dottoressa Alaa al-Najaar, rappresenta un simbolo di resilienza e solidarietà. In un mondo spesso segnato da conflitti, questa storia ci ricorda l'importanza di abbracciare chi soffre e di impegnarci per un futuro di pace.

All'aeroporto di Linate¬†arriver√† oggi Adam, il bimbo palestinese¬†che ha perso il padre e nove fratelli in un raid israeliano a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.¬†L‚Äôaltra superstite √® la madre, la¬†dottoressa Alaa al-Najaar,¬†che il giorno del bombardamento era al lavoro in ospedale. Ci sar√† anche lei oggi ad accompagnare il figlio, trasferito all'ospedale Niguarda di Milano per la cura di fratture agli arti e lesioni ai nervi riportate a seguito del crollo della sua casa centrata da un razzo. Con lui arriveranno altri due bimbi: uno¬†sar√† preso¬†in carico dal Policlinico di Milano, un altro dall‚ÄôOspedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove pochi giorni fa¬†√® stato dimesso il piccolo Fadl,¬†un altro bimbo di Khan Younis finito sotto il bombardamento israeliano nel quale pure lui ha perso¬†diversi parenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Il cuore della Lombardia

Il cuore della Lombardia - Oggi a Milano arriverà Adam, il bimbo palestinese che ha perso il padre e nove fratelli in un raid nella Striscia di Gaza.

