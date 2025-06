Il ct Nunziata lancia l' U21 all' Europeo | Pronti ma sono tanti quelli che hanno giocato poco nei club

Il CT Nunziata punta sull'entusiasmo e sulla freschezza dell’Under 21 italiana, pronta a fare il suo debutto europeo contro la Romania domani alle 21. Nonostante alcune sfide legate al minutaggio nei club, i giovani azzurri sono determinati a dimostrare il loro valore. Baldanzi assicura: "Non mancheranno di certo coesione e attaccamento alla maglia". La strada è tracciata: ora tocca a loro scrivere la storia.

L'esordio contro la Romania, domani alle 21. Baldanzi: "Non mancheranno di certo la coesione e l'attaccamento alla maglia".

