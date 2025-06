Il ct della Polonia toglie la fascia a Lewandowski e lo spogliatoio… esulta | la reazione a sorpresa

Il mondo del calcio polacco è stato scosso da una decisione inaspettata: il CT Michal Probierz ha privato Robert Lewandowski della fascia di capitano, affidandola a Piotr Zielinski. Un gesto che ha sorpreso tutti, ma che ha scatenato l’entusiasmo all’interno dello spogliatoio, pronto a scrivere un nuovo capitolo all’insegna di rinnovamento e partecipazione. Tolta la fascia a Lewandowski, ci si aspetta una reazione che potrebbe cambiare le sorti della nazionale.

Il nome della Polonia calcistica è legato inevitabilmente a Robert Lewandowski. Il recordman sia nei club che in nazionale ha infatti lasciato il segno nel corso degli anni, ma adesso è stato “declassato” dal proprio ct Michal Probierz. Il selezionatore polacco ha infatti deciso di togliere la fascia da capitano all’attaccante del Barcellona per darla a Piotr Zielinski. Una scelta che pare abbia reso felice lo spogliatoio. Tolta la fascia a Lewandowski: cosa è successo. Una decisione presa per “proteggere” il gruppo, al punto che – come rimbalza in Polonia da diverse ore – un giornalista ha ricevuto da qualcuno presente sul momento un emblematico: “I giocatori stanno festeggiando “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il ct della Polonia toglie la fascia a Lewandowski e lo spogliatoio… esulta: la reazione a sorpresa

