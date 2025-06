Il costo dell’energia in Italia e in Europa e i paradossi della Francia che finanzia Putin

Il costo dell’energia in Italia e in Europa è diventato un tema cruciale, svelando paradossi sorprendenti: mentre i consumatori pagano di più, alcuni paesi come la Francia finanziano indirettamente Putin quasi al doppio rispetto all’Ucraina. Una dinamica che mette in discussione le scelte politiche e strategiche europee, con Macron che sembra emergere come il protagonista di questa complicata equazione. È un quadro che richiede riflessione e azione immediata per tutelare gli interessi dei cittadini e della sicurezza continentale.

Il costo dell’energia in Italia e in Europa è diverso dopo l’inizio della guerra in Ucraina. E la sinistra socialdemocratica europea (ma soprattutto i liberali d’Oltralpe) finanzia Putin quasi al doppio di quanto non finanzi l’Ucraina. Sono i dati emersi di recente a causa dell’aumento delle importazioni di gas da Mosca per tanti paesi (Francia in testa) che, di fatto, aiutano più Mosca che Kiev. Il costo dell’energia: Macron batte tutti, Meloni diversifica. Grazie ai suoi cinque terminali, la Francia è un importante punto di accesso al gas naturale liquefatto in Europa. Nel 2024 un terzo di questo gas era di origine russa, ma è difficile sapere quale parte transiti solo attraverso la Francia o venga poi consumata nel paese, scrive Le Monde. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il costo dell’energia in Italia e in Europa e i paradossi della Francia che finanzia Putin

La Spagna cresce il doppio dell'Italia grazie al costo dell'energia e ai tassi - La Spagna sta crescendo al doppio dell'Italia, grazie a costi energetici più contenuti e tassi più favorevoli.

La #Cina consolida la sua posizione di maggiore investitore energetico al mondo, mentre il #solare #fotovoltaico attrae più capitali di qualsiasi altra tecnologia.

#DanielaFumarola a Congresso Fai Cisl: "Come per l'energia, l'Europa e l'Italia devono puntare a un'autosufficienza alimentare che non è né autarchia, né protezionismo, ma ridefinizione di politiche produttive e commerciali capaci di renderci meno dipende

