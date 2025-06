Il corpo parla al Teatro Bellini una nuova stagione nel segno della contemporaneità

Il Teatro Bellini si prepara a sorprendere con una stagione 2025/2026 all’insegna della contemporaneità e dell’espressione corporea. Con una festa coinvolgente e carica di energia, il teatro si propone come un palcoscenico dove il corpo diventa protagonista, voce viva della narrazione. Un appuntamento che promette emozioni intense e riflessioni profonde, confermando il suo ruolo di avanguardia culturale. E così, il teatro continua a parlare, a raccontare e a incarnare il suo spirito vibrante.

Con una festa vibrante e partecipata, più simile a una dichiarazione d'amore che a un semplice lancio stagionale, il Teatro Bellini ha svelato i suoi nuovi orizzonti per la stagione 20252026. Un titolo programmatico, "Il corpo parla", ne sintetizza la visione: un teatro che non solo racconta ma incarna, dove il gesto si fa verbo.

Il momento del debutto è arrivato: Willem Dafoe, veterano del palcoscenico e dello schermo, esordisce come direttore del Settore Teatro della Biennale di Venezia. Il titolo della manifestazione, che si svolgerà dal 31 maggio al 15 giugno? Theatre is Body - Body is Poetry (Il teatro è corpo, il corpo è poesia) - Il debutto di Willem Dafoe come direttore del Settore Teatro della Biennale di Venezia promette di rivoluzionare il panorama teatrale.

