Il Consorzio Vino Chianti in Asia | seconda tappa del tour tra Thailandia e Vietnam

Il Chianti Asian Tour 2025 conquista il Sud-est asiatico, portando il prestigio del vino toscano tra thailandesi e vietnamiti. Dopo il successo in Giappone, il consorzio sbarca a Bangkok e Ho Chi Minh City con una selezione di 158 etichette, tra cui la coinvolgente masterclass “Chianti Superiore Docg”. Un’esperienza sensoriale che unisce tradizione e innovazione, e che promette di far innamorare anche i palati più esigenti...

Firenze, 10 giugno 2025 - Il Chianti Asian Tour 2025  continua il suo percorso nel Sud-est asiatico. Dopo il debutto in Giappone, il Consorzio Vino Chianti arriva il 17 giugno a Bangkok e il 19 giugno a Ho Chi Minh City, portando in degustazione complessivamente 158 etichette.  A Bangkok si terrĂ la masterclass "Chianti Superiore Docg: le sfumature e il carattere vibrante del vino toscano piĂą versatile a base di Sangiovese, attraverso un'esclusiva mini degustazione verticale", condotta dalla wine educator Wine & Spirits Education Trust Sariya Kampanathsanyakorn.  A Ho Chi Minh, la masterclass sarĂ dedicata all'annata 2023 e alle sottozone: "Chianti Docg Quintessenza della Toscana – un'entusiasmante degustazione orizzontale dell'annata 2023 attraverso le sue sette sottozone di produzione", guidata da Tu Le Huy, presidente della Sommelier Saigon Association.

