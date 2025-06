Il compleanno di Lilibet a Disneyland | perché è un omaggio a Lady Diana

Per il suo quarto compleanno, Lilibet ha scelto di trascorrere momenti magici a Disneyland, un omaggio speciale alla principessa Diana, fonte di ispirazione e affetto per tutta la famiglia reale. Un viaggio che unisce divertimento e memoria, rendendo questa celebrazione unica e significativa. Scopri come Harry e Meghan hanno trasformato questo evento in un tributo emozionante e indimenticabile.

A inizio giugno Lilibet ha compiuto 4 anni e i genitori Harry e Meghan hanno deciso di organizzare un viaggio di famiglia per festeggiarla. Dove sono stati? A Disneyland e la cosa è stata tutt'altro che casuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il principe Harry e Meghan Markle hanno festeggiato il quarto compleanno della figlia Lilibet Diana a Disneyland - Il quarto compleanno di Lilibet Diana diventa un incanto magico a Disneyland, con Harry e Meghan che condividono momenti di gioia sui social.

