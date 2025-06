Il compagno violento l’affido previsto e la fuga | cosa sappiamo sulla 25enne scomparsa con la figlia neonata

Una giovane madre di 25 anni, scomparsa da un ospedale di Genova insieme alla neonata, cela un passato di violenze e una fuga improvvisa. Arrivata in Italia dopo aver lasciato un partner aggressivo, ora si sospetta che possa essere tornata in Francia con il suo aiuto. La sua vicenda solleva interrogativi sulle dinamiche di tutela e sicurezza. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi di questo inquietante caso.

È arrivata in Italia negli ultimi giorni di aprile dopo essere fuggita dal compagno violento. La 25enne che dal 4 giugno risulta scomparsa da un ospedale di Genova insieme alla figlioletta appena nata potrebbe essere tornata in Francia con l'aiuto del partner, arrivato nel nostro Paese dopo il parto della giovane. La donna e la sua neonata avrebbero dovuto essere affidate a una comunità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

